Beauty Bus a Limatola: puntata 2 in streaming (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La seconda puntata della prima stagione di Beauty Bus è andata in onda mercoledì 6 ottobre 2021, in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). L'episodio trasmesso si è svolto a Limatola, località in provincia di Benevento celebre per il castello e i mercatini di Natale in cui Federico Fashionstyle è stato coadiuvato dall'aiutante speciale Maria Caruso, energica 82enne memoria storica del posto. Per rivedere la puntata in video integrale immediatamente dopo la messa in onda seguite le istruzioni sotto subito. Qui trovate la scheda del programma. Beauty Bus a Limatola Potete rivedere in streaming gli episodi e tutte le puntate di cui sopra a questo link. Potrebbe essere necessario iscriversi (gratuitamente) a Discoveryplus per accedere ai contenuti.

