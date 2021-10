Be Klaire vince “Singers”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) BARI – Ha vinto “”, il noto contest musicale, il quindicenne di Casamassima Be, con una cover del celebre brano dei Queen Bohemian Rapsody in versione acustica, sbaragliando la concorrenza e aggiudicandosi il favore dei giudici. A presentare la serata è stata la celebre conduttrice Manila Gorio dell’emittente locale AntennaSud e la diretta dell’evento è stata trasmessa alle ore 21 del 2 ottobre, sempre sulla succitata emittente. Be, non nuovo a questo genere di imprese e a dispetto della sua giovane età, ha dimostrato capacità vocali davvero impressionanti realizzando una cover del celebre brano davvero unica e personale, accompagnandola ad una performance visiva davvero unica e apprezzata dal pubblico presente in piazza Sedile a Modugno. Nella foto Beinsieme alla conduttrice della serata ...