Traffico autostrade | 15 chilometri di coda sull' A1 direzione Milano

(Di martedì 5 ottobre 2021) Causa un'auto in fiamme si è formata unadi almeno 15a A1- Napoli , al bivio con A22 e Reggio Emilia, in. Verso le 6 del mattino un veicolo ha preso ...

primocanale : Caos autostrade, traffico bloccato sulla A10 verso Genova e sulla A7 verso Milano - primocanale : Caos autostrade, allerta, incidenti: 9 km sulla A7, traffico bloccato anche in A10 sul ponte San Giorgio - Emergenza24 : [05.10-09:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - LuceverdeRoma : RT @LuceverdeRadio: #Autostrade #incidente - A24 Roma -L'Aquila-Teramo ?TRAFFICO BLOCCATO tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola > Teramo… - LuceverdeRadio : #Autostrade #incidente - A24 Roma -L'Aquila-Teramo ?TRAFFICO BLOCCATO tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola > Te… -

Verso le 6 del mattino un veicolo ha preso fuoco all'altezza del km 149, quindi ilè stato ... polizia stradale, soccorsi e personale della direzione terzo tronco di Bologna diper ...Coda perintenso tra l'allacciamento A7/A12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano, e ancora coda tra Genova Nervi e il bivio per la A7 sulla A12 in direzione Genova.Bologna, 5 ottobre 2021 - Causa un'auto in fiamme si è formata una coda di almeno 15 chilometri sulla A1 Milano-Napoli, al bivio con A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano. Verso le 6 del mattino un ...Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A22 e Reggio Emilia in direzione Milano, un veicolo ha preso fuoco all'altezza del km 149. Sul luogo dell'evento - dove sono intervenuti vigili del fuoc ...