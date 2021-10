Sud, Sardegna e Campania al top per investimenti in R&S nel pubblico (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel 2021 la Sardegna e la Campania risultano tra le regioni più attive in Italia (entrambe con score pari a 92,96 del ‘middle strong performers’) per investimenti in Ricerca e Sviluppo nel settore pubblico. E in tema di innovazione nel Mezzogiorno, l’Abruzzo mostra un indice di occupazione in imprese innovative superiore alla media nazionale (160,2 rispetto a 138,9). Sono alcuni dei dati che emergono da un’analisi effettuata da EY, in collaborazione con Luiss Business School, presentata oggi nella giornata iniziale della quattordicesima edizione dell’EY Digital Summit “Racconti del futuro”. Sempre secondo lo studio, la Campania è una delle regioni dove nascono più startup innovative (oltre 62mila, seconda solo alla Lombardia che ne conta oltre 67mila). Un trend positivo nello sviluppare ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel 2021 lae larisultano tra le regioni più attive in Italia (entrambe con score pari a 92,96 del ‘middle strong performers’) perin Ricerca e Sviluppo nel settore. E in tema di innovazione nel Mezzogiorno, l’Abruzzo mostra un indice di occupazione in imprese innovative superiore alla media nazionale (160,2 rispetto a 138,9). Sono alcuni dei dati che emergono da un’analisi effettuata da EY, in collaborazione con Luiss Business School, presentata oggi nella giornata iniziale della quattordicesima edizione dell’EY Digital Summit “Racconti del futuro”. Sempre secondo lo studio, laè una delle regioni dove nascono più startup innovative (oltre 62mila, seconda solo alla Lombardia che ne conta oltre 67mila). Un trend positivo nello sviluppare ...

