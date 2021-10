Salernitana, sempre più determinante il fattore Arechi (Di martedì 5 ottobre 2021) La Salernitana ha ottenuto la sua prima vittoria in Serie A davanti al proprio pubblico. Anche il primo punto era arrivato all’Arechi dopo essere stata in svantaggio di due gol contro il Verona e aver recuperato anche grazie all’incitamento dei tifosi. Dopo l’assenza nella prima gara contro la Roma, nelle gare successive sono tornati anche gli ultras della Curva Sud. Appare chiaro che la salvezza della squadra andrà costruita soprattutto nelle partite che si giocheranno in casa, sotto la spinta incessante del popolo granata: all’Arechi in passato sono cadute anche grandi squadre come Inter, Juventus, Lazio e Roma. Il pubblico poi, col passare delle giornate, potrà aumentare sempre di più. Si va infatti verso l’apertura del 75% dei posti ma già si spinge per tornare al più presto al 100%, sperando che gli annunci delle ... Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021) Laha ottenuto la sua prima vittoria in Serie A davanti al proprio pubblico. Anche il primo punto era arrivato all’dopo essere stata in svantaggio di due gol contro il Verona e aver recuperato anche grazie all’incitamento dei tifosi. Dopo l’assenza nella prima gara contro la Roma, nelle gare successive sono tornati anche gli ultras della Curva Sud. Appare chiaro che la salvezza della squadra andrà costruita soprattutto nelle partite che si giocheranno in casa, sotto la spinta incessante del popolo granata: all’in passato sono cadute anche grandi squadre come Inter, Juventus, Lazio e Roma. Il pubblico poi, col passare delle giornate, potrà aumentaredi più. Si va infatti verso l’apertura del 75% dei posti ma già si spinge per tornare al più presto al 100%, sperando che gli annunci delle ...

