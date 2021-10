Riforma Fisco | Draghi | «Lega assente in cdm? Spiegherà Salvini» La replica | «Cambi metodo | non è l' oroscopo»

Advertising

borghi_claudio : Questo era il documento della riforma fiscale prodotto dal Parlamento. Nessun accenno a catasto e nessuna iva. Il g… - TgLa7 : ??#Fisco: governo approva la delega per la riforma nonostante l'assenza dei ministri della Lega contrari alla riform… - massimobitonci : #RiformaCatasto e #fisco, la delega fiscale sul tavolo del governo. «Per noi la riforma del catasto in questo modo… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Aliquote #Iva, addizionale #Irpef e Irap: tutte le novità. - Marcello804 : RT @borghi_claudio: Questo era il documento della riforma fiscale prodotto dal Parlamento. Nessun accenno a catasto e nessuna iva. Il gover… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Fisco

Così Salvini sullo strappo sulladel. "Noi non chiniamo il capo quando ci sono di mezzo la casa e il risparmio degli italiani . C'è un'ipotesi di aumento di tasse che la Lega non avalla"...Tra i dubbi sollevati nello specifico sulanche quello delle coperture necessarie per dare attuazione alladell'Irpef. Prima del Consiglio dei ministri, al tavolo della cabina di regia ...Riforma fiscale, Lega non in Cdm: le parole di Salvini. “Non voto la delega fiscale perché non contiene quello che era negli accordi. Riforma fiscale, i punti del ddl. L’obiettivo della riforma fiscal ...Draghi apre il cantiere della delega fiscale ma la Lega sbatte la porta. Il premier assicura, la revisione del catasto non fa alzare le tasse ...