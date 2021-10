RAI PUBBLICITÀ: IL TARGET PREGIATO FINO AI 54 ANNI? LE NOSTRE EVIDENZE DICONO ALTRO (Di martedì 5 ottobre 2021) In passato veniva comunicato solo lo share nel totale. Lo show o la fiction ha ottenuto il 20%. Stop. Poi gli addetti ai lavori e gli appassionati discutevano anche dei TARGET specifici: quanto ha fatto il tal programma nei giovani, nelle donne, nel commerciale, il ribattezzato TARGET PREGIATO, e negli adulti. Rai PUBBLICITÀ dice la sua. In un’Italia, e non solo, con una vita che si allunga sempre di più, con l’età della pensione che veleggia verso i 70 ANNI, con una disoccupazione giovanile che vede l’Italia maglia nera d’Europa con percentuali drammatiche di under34 senza lavoro, chi davvero è maggiormente appetibile per il mercato pubblicitario? Chi sono oggi le fasce a cui parlare? Chi ha la maggiore capacità di spesa? Rimane quello che a livello mondiale è il TARGET commerciale ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 5 ottobre 2021) In passato veniva comunicato solo lo share nel totale. Lo show o la fiction ha ottenuto il 20%. Stop. Poi gli addetti ai lavori e gli appassionati discutevano anche deispecifici: quanto ha fatto il tal programma nei giovani, nelle donne, nel commerciale, il ribattezzato, e negli adulti. Raidice la sua. In un’Italia, e non solo, con una vita che si allunga sempre di più, con l’età della pensione che veleggia verso i 70, con una disoccupazione giovanile che vede l’Italia maglia nera d’Europa con percentuali drammatiche di under34 senza lavoro, chi davvero è maggiormente appetibile per il mercato pubblicitario? Chi sono oggi le fasce a cui parlare? Chi ha la maggiore capacità di spesa? Rimane quello che a livello mondiale è ilcommerciale ...

Calcio: Rai Pubblicità presenta la politica commerciale di ottobre e novembre