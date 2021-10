Pregliasco: 'Terza dose presto agli operatori sanitari per eliminare le tensioni' (Di martedì 5 ottobre 2021) La Terza dose sembra essere il calmante per molte tensioni all'interno del personale ospedaliero. 'Vale la pena di accelerare sulle vaccinazioni dei sanitari per rasserenare il clima". Lo chiede il ... Leggi su globalist (Di martedì 5 ottobre 2021) Lasembra essere il calmante per molteall'interno del personale ospedaliero. 'Vale la pena di accelerare sulle vaccinazioni deiper rasserenare il clima". Lo chiede il ...

Advertising

Newsinunclick : Terza dose, Pregliasco: “Non credo sarà necessaria per tutti” - globalistIT : - ashtangafrance : @FmMosca Io credo invece che lo abbiano messo a tacere perché si opponeva alla terza dose. Nota bene fanno parlare… - Newsinunclick : Terza dose, Pregliasco: “Non credo sarà necessaria per tutti” - DavPoggi : RT @DavPoggi: Pregliasco: «La terza dose non necessaria per tutti» -