Pau Gasol annuncia | “Mi ritiro dal basket | decisione difficile dopo tanti anni”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Pauha deciso di mettere un punto definitivo alla sua carriera,tante strepitose virgole e qualche punto e virgola valido come cesura. L’iconico cestista spagnolo ha presieduto una conferenza stampa d’addio al professionismo, ripercorrendo brevemente la sua carriera e illustrando le motivazioni dellapresa. “Midal, è una, ma anche una scelta meditata; questo mi porta a un cambiamento e dovrò approfittarne in positivo”.due titoli Nba con i Lakers, peraltro consecutivi, quattro ori tra Mondiali ed Europei e due argenti olimpici, l’ala grande iberica hato la sua uscita di scena dal ...

dice basta. A 41 anni, dopo una carriera leggendaria in cui partendo da Barcellona ha conquistato il mondo, compresa l'Nba dove ha vinto due anelli in 18 stagioni, il leggendario spagnolo ha ...Uno dei più grandi giocatori europei di sempre, Pau Gasol, ha deciso di annunciare il ritiro dal basket giocato. Si chiude, quindi, una carriera dove ha ...Il 41enne annuncia in conferenza stampa la fine della sua leggendaria carriera. Ha vinto tutto, in Nba, in Europa e con la Spagna ...