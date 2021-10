Massimo Galli indagato per nomine e concorsi truccati nelle università: le accuse all’infettivologo (Di martedì 5 ottobre 2021) Massimo Galli è uno dei docenti indagati nell’inchiesta aperta dalla procura di Milano sulle presunte iscrizioni e nomine irregolari in ambito universitario. Fra le accuse ipotizzate per ben 33 persone vi sarebbero anche l’associazione per delinquere, la corruzione e l’abuso di ufficio. Questa mattina sono partite perquisizioni e acquisizioni di documenti da parte dei carabinieri del Nas di Milano. Massimo Galli indagato con altri docenti universitari: le accuse a suo carico 24 docenti delle università di Milano, Torino, Pavia, Roma e Palermo sono fra le 33 persone indagate dai Nas di Milano nell’inchiesta ordinata al pm Luigi Furno e dell’aggiunto Eugenio Fusco. A far scattare l’attenzione dei carabinieri sarebbero state delle ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021)è uno dei docenti indagati nell’inchiesta aperta dalla procura di Milano sulle presunte iscrizioni eirregolari in ambito universitario. Fra leipotizzate per ben 33 persone vi sarebbero anche l’associazione per delinquere, la corruzione e l’abuso di ufficio. Questa mattina sono partite perquisizioni e acquisizioni di documenti da parte dei carabinieri del Nas di Milano.con altri docenti universitari: lea suo carico 24 docenti delledi Milano, Torino, Pavia, Roma e Palermo sono fra le 33 persone indagate dai Nas di Milano nell’inchiesta ordinata al pm Luigi Furno e dell’aggiunto Eugenio Fusco. A far scattare l’attenzione dei carabinieri sarebbero state delle ...

