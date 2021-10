Mario Balotelli invia un dolce messaggio a Raffaella Fico: ecco cosa ha detto (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella sua sesta edizione il Grande Fratello Vip ha già dato prova di essere uno show ricco di sorprese: dai litigi furiosi, le polemiche e la pace ristabilita con difFicoltà, i nuovi amori e le piccole soddisfazioni. Ieri sera c'è stata una vera e propria sorpresa, annunciata dal conduttore Alfonso Signorini a Raffaella Fico: un dolce messaggio che arriva da lontano, da Mario Balotelli. Poco prima di annunciare la nomination per Raffaella Fico, Alfonso Signorini le fa una comunicazione molto importante: "Mi ha chiamato direttamente dalla Turchia e mi ha detto di riferirti che sta seguendo il tuo percorso, che stai facendo molto bene ed è contento per te. Anzi ti augura anche il meglio per questo tuo nuovo amore." ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 5 ottobre 2021) Nella sua sesta edizione il Grande Fratello Vip ha già dato prova di essere uno show ricco di sorprese: dai litigi furiosi, le polemiche e la pace ristabilita con difltà, i nuovi amori e le piccole soddisfazioni. Ieri sera c'è stata una vera e propria sorpresa, annunciata dal conduttore Alfonso Signorini a: unche arriva da lontano, da. Poco prima di annunciare la nomination per, Alfonso Signorini le fa una comunicazione molto importante: "Mi ha chiamato direttamente dalla Turchia e mi hadi riferirti che sta seguendo il tuo percorso, che stai facendo molto bene ed è contento per te. Anzi ti augura anche il meglio per questo tuo nuovo amore." ...

