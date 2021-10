Luis Enrique | Non leggo i giornali da anni | credo di conoscere il calcio molto meglio di voi

(Di martedì 5 ottobre 2021) So come voglio far giocare la squadra, nonda tantiperché ciò che scrivete non mi interessa". Il ct della Spagna ha aggiunto: "Siamo tra le migliori quattro squadre negli ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Spagna, Luis Enrique: “Fabian? Sta facendo bene, ma convoco chi è più a… - news24_inter : #LuisEnrique senza mezze misure #Spagna - romanewseu : #ItaliaSpagna, #LuisEnrique: “Un piacere tornare qui, gli azzurri giocano il miglior calcio” #ASRoma #Romanewseu - giornaleradiofm : Approfondimenti: Mancini, perdere prima o poi? Non prima dei Mondiali: (ANSA) - MILANO, 05 OTT - 'Ha ragione Luis E… - sportli26181512 : Spagna, Luis Enrique: 'Fabian, Brahim e L.Alberto potranno tornare in Nazionale': Il ct della Spagna Luis Enrique h… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Enrique

Conferenza stampa: il ct della Spagna ha parlato alla vigilia della semifinale di Nations League contro l'Italia, ct della Spagna, ha parlato alla vigilia della semifinale di Nations League ...Queste le parole del tecnico spagnolo alla vigilia di Italia - Spagna: 'Un piacere immenso tornare in Italia, le due nazionali si assomigliano' Ha parlato. Queste le parole più importanti nella consueta conferenza stampa della vigilia: ' La lista dei convocati è la solita, sono i 23 giocatori più pronti per affrontare questa Nations League,...Alla vigilia della semifinale di Nations League contro l'Italia, Luis Enrique ha analizzato la Nazionale di Roberto Mancini: "Per me è.Vigilia di Nations League ovviamente anche per la Spagna oggi, si è conclusa da qualche istante la conferenza stampa del c.t. iberico Luis Enrique, le Furie Rosse affronteranno l'Italia domani sera a ...