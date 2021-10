Lo Sfogo In Diretta di Enrico Mentana! (Di martedì 5 ottobre 2021) Enrico Mentana, durante la Diretta in cui stava commentando i risultati delle ultime elezioni, si è lasciato andare ad un duro Sfogo inerente i cori razzisti avvenuti nella partita Fiorentina-Napoli. Un problema, quello del razzismo, purtroppo ancora presente in una società civile come la nostra. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Mentana contro gli episodi di razzismo nella partita Fiorentina-Napoli Enrico Mentana nelle scorse ore, è stato impegnato con la maratona per le elezioni amministrative. Su La7, come su tutte le altre reti concorrenti, si è parlato a lungo dei risultati elettorali, di ballottaggi, di vincitori e vinti. Il conduttore, proprio durante la maratona elettorale, non è riuscito a trattenere un suo pensiero e che nulla ha a che vedere con la politica o le elezioni di cui si stava parlando. Il ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 5 ottobre 2021)Mentana, durante lain cui stava commentando i risultati delle ultime elezioni, si è lasciato andare ad un duroinerente i cori razzisti avvenuti nella partita Fiorentina-Napoli. Un problema, quello del razzismo, purtroppo ancora presente in una società civile come la nostra. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Mentana contro gli episodi di razzismo nella partita Fiorentina-NapoliMentana nelle scorse ore, è stato impegnato con la maratona per le elezioni amministrative. Su La7, come su tutte le altre reti concorrenti, si è parlato a lungo dei risultati elettorali, di ballottaggi, di vincitori e vinti. Il conduttore, proprio durante la maratona elettorale, non è riuscito a trattenere un suo pensiero e che nulla ha a che vedere con la politica o le elezioni di cui si stava parlando. Il ...

