Italia’s Got Talent in lutto: il ballerino Mattia si è spento a soli 15 anni (Di martedì 5 ottobre 2021) “Ciao Mattia da tutta la crew di Italia’s Got Talent“. Queste le parole nel post condiviso nella pagina ufficiale del programma, dedicate alla tragica scomparsa di Mattia Montenesi a soli 15 anni. Un giovanissimo Talento, genuino e di gran cuore che nella danza aveva riversato tutta la sua grande passione. Italia’s Got Talent, lo straziante annuncio del papà di Mattia A dare l’annuncio della morte di Mattia Montenesi è stato papà Andrea tramite il suo profilo Facebook. Un post tanto semplice quanto straziante: “Nell’ultima ‘battle’ l’avversario di Mattia era troppo forte. Ciao Amore Mio”. Il giovane Mattia sin da piccolo ha vissuto una vita intensa, dedicata alla sua ... Leggi su dilei (Di martedì 5 ottobre 2021) “Ciaoda tutta la crew diGot“. Queste le parole nel post condiviso nella pagina ufficiale del programma, dedicate alla tragica scomparsa diMontenesi a15. Un giovanissimoo, genuino e di gran cuore che nella danza aveva riversato tutta la sua grande passione.Got, lo straziante annuncio del papà diA dare l’annuncio della morte diMontenesi è stato papà Andrea tramite il suo profilo Facebook. Un post tanto semplice quanto straziante: “Nell’ultima ‘battle’ l’avversario diera troppo forte. Ciao Amore Mio”. Il giovanesin da piccolo ha vissuto una vita intensa, dedicata alla sua ...

Advertising

IGT_official : ??Attenzione, attenzione !?? Siamo lieti di annunciarvi che la giuria di #IGT è pronta a ripartire alla ricerca del t… - lillydessi : Italia's got talent in lutto, morto a 15 anni Mattia Montanesi: 'Pensava di farcela', una fine drammatica - zazoomblog : Italia’s Got Talent dramma improvviso: è morto un ballerino 15enne - #Italia’s #Talent #dramma #improvviso: - DonnaGlamour : Tragedia a Italia’s Got Talent: aveva solo 15 anni - occhio_notizie : Lutto ad Italia's got talent: 'L’ultima “battle” che ha dovuto affrontare si è rivelata troppo dura anche per un va… -