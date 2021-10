“Italia prima in Europa per prelievi di acqua a uso potabile. E due milioni di abitanti in 379 comuni non hanno fognature” (Di martedì 5 ottobre 2021) Indietro nella gestione sostenibile dell’acqua, l’Italia è tra i Paesi europei soggetti ad uno stress idrico medio-alto, in quanto utilizza, in media, tra il 30% e il 35% delle sue risorse idriche rinnovabili, mentre l’obiettivo Ue di efficienza prevede di non estrarre più del 20% di quelle rinnovabili disponibili. In termini di popolazione nazionale, circa il 26% è sottoposto a un forte stress idrico causa anche della crisi climatica e dell’emergenza siccità. Ma l’Italia è anche la prima in Europa per prelievi di acqua a uso potabile (oltre 9 miliardi di metri cubi all’anno), ha una rete di distribuzione obsoleta e con forti perdite idriche e non ha ancora messo a sistema il riutilizzo delle acque reflue depurate. Emblema dell’emergenza depurativa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Indietro nella gestione sostenibile dell’, l’è tra i Paesi europei soggetti ad uno stress idrico medio-alto, in quanto utilizza, in media, tra il 30% e il 35% delle sue risorse idriche rinnovabili, mentre l’obiettivo Ue di efficienza prevede di non estrarre più del 20% di quelle rinnovabili disponibili. In termini di popolazione nazionale, circa il 26% è sottoposto a un forte stress idrico causa anche della crisi climatica e dell’emergenza siccità. Ma l’è anche lainperdia uso(oltre 9 miliardi di metri cubi all’anno), ha una rete di distribuzione obsoleta e con forti perdite idriche e non ha ancora messo a sistema il riutilizzo delle acque reflue depurate. Emblema dell’emergenza depurativa ...

