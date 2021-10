Gli articoli di Giorgio Parisi su Huffpost, dalle curve Covid ai fondi per la scienza (Di martedì 5 ottobre 2021) L’analisi delle curve del Covid in Italia e negli altri Paesi, la battaglia perché la comunità scientifica potesse ottenere più dati sulla pandemia, lo studio sui dati per indicare le possibili soluzioni per fronteggiare gli effetti sociali del virus, ma anche il tema del finanziamento degli enti scientifici. Dalla fine del 2018, quando ha assunto la presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei, fino a oggi, Giorgio Parisi ha scritto diversi articoli sulla sua pagina blog per Huffpost. Contributi illuminanti da parte del premio Nobel per la Fisica 2021 che hanno aiutato Huffpost soprattutto nella comprensione di quanto stava accadendo in Italia con la pandemia di coronavirus. Come nel caso dell’articolo dell?8 marzo 2020 in cui, dati alla mano, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) L’analisi delledelin Italia e negli altri Paesi, la battaglia perché la comunità scientifica potesse ottenere più dati sulla pandemia, lo studio sui dati per indicare le possibili soluzioni per fronteggiare gli effetti sociali del virus, ma anche il tema del finanziamento degli enti scientifici. Dalla fine del 2018, quando ha assunto la presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei, fino a oggi,ha scritto diversisulla sua pagina blog per. Contributi illuminanti da parte del premio Nobel per la Fisica 2021 che hanno aiutatosoprattutto nella comprensione di quanto stava accadendo in Italia con la pandemia di coronavirus. Come nel caso dell’articolo dell?8 marzo 2020 in cui, dati alla mano, ...

Advertising

fattoquotidiano : È il fuoco l’elemento che più degli altri ha contraddistinto questi cinque anni di Virginia Raggi in Campidoglio [d… - juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - fattoquotidiano : LE FOTO RIDICOLE Come è possibile che un uomo generoso come Silvio Berlusconi non abbia intorno nessuno che gli di… - Indexwine1 : Milano Wine Week 2021: Gli appuntamenti food da non perdere via @Indexwine1 - RaiperilSociale : In “Lezioni di musica” di @Radio3tweet gli esperti spiegano le sinfonie di #Haydn. Ascoltale su #RaiEasyWeb per le… -