FMI, Georgieva: ripresa “azzoppata”, verso limatura stime PIL (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – La ripresa economica globale “resta zoppicante. E’ come se avessimo dei sassolini nelle scarpe”. Lo ha detto il Direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva, sottolineando che “i rischi e gli ostacoli a una ripresa bilanciata sono divenuti più pronunciati”. “In luglio avevamo previsto una crescita del 6% per il 2021 ma, come vedrete dall’aggiornamento del World Economic Outlook che sarà pubblicata prossima settimana, ci aspettiamo ora una ripresa più moderata”, spiega Georgieva. Tra gli ostacoli alla ripresa Georgieva cita il grande divario delle vaccinazioni, con molti paesi lasciati con un accesso limitato ai vaccini. Ma anche il divario fra i vari Paesi nella capacità di poter rispondere all’emergenza pandemia. “Vaccinare, calibrare e accelerare”, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Laeconomica globale “resta zoppicante. E’ come se avessimo dei sassolini nelle scarpe”. Lo ha detto il Direttore generale del Fmi, Kristalina, sottolineando che “i rischi e gli ostacoli a unabilanciata sono divenuti più pronunciati”. “In luglio avevamo previsto una crescita del 6% per il 2021 ma, come vedrete dall’aggiornamento del World Economic Outlook che sarà pubblicata prossima settimana, ci aspettiamo ora unapiù moderata”, spiega. Tra gli ostacoli allacita il grande divario delle vaccinazioni, con molti paesi lasciati con un accesso limitato ai vaccini. Ma anche il divario fra i vari Paesi nella capacità di poter rispondere all’emergenza pandemia. “Vaccinare, calibrare e accelerare”, ...

Advertising

Radio1Rai : ?? Kristalina Georgieva, dir. gen. #Fmi: ripresa zoppica, verso limatura stime Pil. Crescita più moderata del 6% pre… - TV7Benevento : Fmi: Georgieva, senza vaccini ripresa frena, in 5 anni -5.300 mld dollari di Pil**... - TV7Benevento : **Fmi: Georgieva, 'divergenze economiche, inflazione e debito ostacolano ripresa'**... - TV7Benevento : Fmi: Georgieva, 'in 2021 crescita globale più bassa di 6% stimato a luglio'... - Giagios2 : RT @bisagnino: Fmi, Georgieva accusata di aver manipolato i dati in favore della Cina -