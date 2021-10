Fisco, Meloni: Salvini fa bene a non votare una delega in bianco (Di martedì 5 ottobre 2021) "Il tema della delega fiscale di oggi non è legato alla scossa delle elezioni amministrative, la delega così, per quello che ho letto, non contiene nessuna indicazione su come si intenda fare la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) "Il tema dellafiscale di oggi non è legato alla scossa delle elezioni amministrative, lacosì, per quello che ho letto, non contiene nessuna indicazione su come si intenda fare la ...

Advertising

marmanyoro : RT @MediasetTgcom24: Fisco, Meloni: 'La Lega ha ragione a non votare una delega in bianco' #giorgiameloni - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Fisco, Meloni: 'La Lega ha ragione a non votare una delega in bianco' #giorgiameloni - MediasetTgcom24 : Fisco, Meloni: 'La Lega ha ragione a non votare una delega in bianco' #giorgiameloni - vicevongola2 : @b_baolo @Felis_Ariel Nel cdx di norma si va ai voti - CarpaneseSilva1 : RT @LorenzoCast89: @Davide_Magno Dipende da quanti sbarchi ci saranno e dalle policy del governo in materia. Ma immigrazione è tema di lung… -