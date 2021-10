Esordio con il botto per la WithU Bergamo contro Olginate | Ihedioha-Dell’Agnello 33 punti in due

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 ottobre 2021) Lainaugura il suo campionato di Serie B battendo in trasferta la Caffè Agostaniper 40-49. Una gara, come sottolineato dal punteggio, dove si è segnato pochissimo da entrambe le parti, ma dove i primi minuti del terzo quarto sono stati decisivi per i blu-arancioni: il break di 6-18 spinto dai “senatori” ha permesso alladi prendere in mano la partita, e di non mollarla più. Trascinata dalla coppia, 33in due, lafesteggia i primistagionali; la vittoria, come sottolineato nel post-partita da coach Cagnardi, dà morale e fiducia, dopo la partenza contratta nel match. Già il prossimo un weekend un incrocio da circoletto rosso sul calendario: a ...