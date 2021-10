Elezioni, Fico: “Il vero test sarà governare bene” (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA – Napoli come test nazionale di future alleanze di governo? Viene chiesto al presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico (foto), esponente del Movimento 5 Stelle. “Questa affermazione – spiega Fico commentando la vittoria di Gaetano Manfredi – ha una valenza oltre Napoli ma adesso saremo alla prova del governo. Quando governeremo bene, lì sarà la prova che ci spingerà forte anche sul nazionale. La sintesi è che quando pensi al bene dei cittadini, i cittadini te lo riconoscono”, conclude il presidente della Camera. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA – Napoli comenazionale di future alleanze di governo? Viene chiesto al presidente della Camera dei Deputati Roberto(foto), esponente del Movimento 5 Stelle. “Questa affermazione – spiegacommentando la vittoria di Gaetano Manfredi – ha una valenza oltre Napoli ma adesso saremo alla prova del governo. Quando governeremo, lìla prova che ci spingerà forte anche sul nazionale. La sintesi è che quando pensi aldei cittadini, i cittadini te lo riconoscono”, conclude il presidente della Camera. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

fanpage : #elezioniamministrative2021 Conte, Fico e Di Maio a Napoli per la vittoria di Manfredi - sabrinatehilim : RT @fanpage: #elezioniamministrative2021 Conte, Fico e Di Maio a Napoli per la vittoria di Manfredi - aridatececonte : RT @fanpage: #elezioniamministrative2021 Conte, Fico e Di Maio a Napoli per la vittoria di Manfredi - Michela67901712 : RT @fanpage: #elezioniamministrative2021 Conte, Fico e Di Maio a Napoli per la vittoria di Manfredi - Misurelli77 : @con_la_J @Anto_Eith @Yoda15271485 @MagnaGrecia76 @kiara86769608 Quindi,adesso che si fa? Voi del movimento chi vot… -