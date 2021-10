“È successa una cosa troppo grave”. Ad Amici 21 scatta il provvedimento per 4 allievi: produzione irremovibile (Di martedì 5 ottobre 2021) L’esempio dello scorso anno non è servito ai nuovi allievi della scuola di Amici, richiamati all’ordine dopo aver lasciato la casetta in condizioni igieniche pessime. Per questioni di sicurezza legate al rischio di scongiurare contagi da covid, gli allievi vivono tutti in casetta dove sono tenuti a mantenere pulito l’ambiente in cui vivono. A quanto pare, però, le pulizie non rappresentano la priorità per tutti gli allievi e, nel daytime è arrivato il richiamo della produzione. Proprio come era accaduto lo scorso anno, la produzione ha ritenuto il fatto troppo grave e ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare mandando direttamente in sfida due ballerini e due cantanti a sorteggio. Amici 21, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) L’esempio dello scorso anno non è servito ai nuovidella scuola di, richiamati all’ordine dopo aver lasciato la casetta in condizioni igieniche pessime. Per questioni di sicurezza legate al rischio di scongiurare contagi da covid, glivivono tutti in casetta dove sono tenuti a mantenere pulito l’ambiente in cui vivono. A quanto pare, però, le pulizie non rappresentano la priorità per tutti glie, nel daytime è arrivato il richiamo della. Proprio come era accaduto lo scorso anno, laha ritenuto il fattoe ha deciso di prendere undisciplinare mandando direttamente in sfida due ballerini e due cantanti a sorteggio.21, ...

Advertising

normalerheld : RT @mefabriziogatti: Il disservizio social di ieri è una cosa successa in tutto il mondo, tipo eclissi, ma che tutto il mondo ha visto cont… - lonelyxheartt : è appena successa una cosa molto simpatica - laurmien : @xrandyhugx Allora in realtà nella novel le cose sono parecchio diverse dal trailer. Sean conosceva entrambi i geme… - nuexgumi : @xxificouldfly stamattina mi sono incazzata per una cosa che è successa e poi la mia compagna di stanza sta male da… - tomlnsnfairyy : @OLDY3LLOWBRICKS ti giuro amo non ne ho la più pallida idea cioè è successa una cosa con un tipo ma in genere non c… -