Dopo Fidanza | la “lobby nera” inguaia Zicchieri braccio destro di Salvini nel Lazio

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Se essere fascista significa amare la propria patria io sono fascista”: è un post, pubblicato sui social e tuttora presente su Facebook, postato nel 2015 da Francesco, deputato della Lega, ex coordinatore del Carroccio nel, sostituito poi da Claudio Durigon, e Responsabile federale della gestione e ampliamento delle sedi territoriali della Lega nel centro-sud. Quello di, però, non è l’unico post che inneggia al fascismo presente sul suo profilo. Scorrendo tra le varie foto del leghista, infatti, si trova un’altra foto di Benito Mussolini con una citazione del Duce: “Prima degli stipendi dei ministri, vengono gli stipendi dell’amato popolo italiano, perché i ministri sono dei servitori dell’amata patria, quindi dell’amato popolo”. Nato ad Alatri, il leghista è nipote Mario, giovane ...

Advertising

fanpage : Carlo Fidanza si è autosospeso dall'incarico di capodelegazione di Fratelli d'Italia dopo l'inchiesta di… - fanpage : Dopo l’inchiesta #LobbyNera di - MassimGiannini : Dopo la giustizia (caso #Morisi) ci si mette anche il “giornalismo a orologeria”. #Giorgetti, #Berlusconi, ora le o… - maurop55303472 : @Corriere Pensavo proponesse Fidanza dopo aver visto tutto il girato di fanpage ?????? - scarpettavenere : RT @autocostruttore: @Daniela66395875 Certo, ma la stampa ce li farà conoscere dopo le elezioni. Mica fanno gli avvoltoi come sul caso Mori… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Fidanza

...prossimi giorni La Lega è un partito leninista Potrebbe costruire anche un nuovo partito di centro: mi autosospendo per salvaguardare Fratelli d'Italia La decisione dell'europarlamentare...I casi Morisi e'credo che non abbiano influito assolutamente in nessun modo'. 'Chi ... Tre giornil'ufficialità:mesi di selezioni, candidati scartati e smentite il centrodestra ...Avrebbe narcotizzato il compagno per impossessarsi di 2.500 euro in contanti. I carabinieri della stazione Altarello di Baida hanno eseguito un fermo emesso dalla procura di Palermo, nei confronti ...Ha deciso nei minuti finali con un gol il suo primo derby di Torino e poche ore dopo ha incassato il "sì" della sua fidanzata alla proposta di matrimonio. Quello appena andato in archivio è ...