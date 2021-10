Dakar | Danilo Petrucci | “Prima di Misano andrò a fare un corso a Barcellona”

(Di martedì 5 ottobre 2021)si prepara per una nuova sfida dopo il Mondiale 2021. Il nostro connazionale si appresta a lasciare la MotoGP per gareggiare l’edizione 2022 della, una delle competizioni più dure ed estenuanti al mondo. L’attuale portacolori della KTM ha rivelato il suo piano di avvicinamento alla manifestazione che si svolgerà nei primi giorni dell’anno in Medio Oriente. L’Arabia Saudita sarà ancora protagonista dopo il successo delle ultime due edizioni. Il nativo di Terni ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “diunda Jordi Viladoms. Dovrò seguire una scuola dove si imparano i regolamenti e tutto quello che serve per la navigazione. Saranno due giorni di teoria e due ...

Ci sono tante cose da fare - racconta- . Devo andare un paio di volte nel deserto, prima di cominciare la. Prima di Misano dovrò fare un po' di scuola di navigazione. Prima di Portimao ......Petrucci, che tra cinque gare, come lui, saluterà tutti per andare a cercare gloria nei deserti della, e Andrea Dovizioso, fresco neo compagno di squadra in Petronas per questo ultimo ...Danilo Petrucci si prepara per una nuova sfida dopo il Mondiale 2021. Il nostro connazionale si appresta a lasciare la MotoGP per gareggiare l'edizione 2022 della Dakar, una delle competizioni più dur ...La delusione per il weekend difficile vissuto ad Austin è stata mitigata in parte dall'imminente inizio del percorso da affrontare in vista della Dakar: prima di Misano frequenterà un corso per impara ...