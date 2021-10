Bologna, Arnautovic ko: non andrà in nazionale (Di martedì 5 ottobre 2021) L’attaccante del Bologna Marko Arnautovic non risponderà alla convocazione della nazionale austriaca per le gare di qualificazione al Mondiale 2022 contro Far Oer e Danimarca a causa di un problema muscolare alla coscia accusato nella giornata di ieri. Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021) L’attaccante delMarkonon risponderà alla convocazione dellaaustriaca per le gare di qualificazione al Mondiale 2022 contro Far Oer e Danimarca a causa di un problema muscolare alla coscia accusato nella giornata di ieri.

Advertising

1000Cuori : ?? Il Resto del Carlino - Per Arnautovic si teme una lesione ?? - sportface2016 : #Bologna, problema muscolare per #Arnautovic: niente Austria - billi_danilo : RT @BolognaSpazio: ?? | A #Bologna c'è preoccupazione per le condizioni di #Arnautovic e #Medel. L'austriaco ha infatti un problema muscola… - GruppoEsperti : #Bologna, #Arnautovic non partirà con la sua Austria per un colpo subito ieri ai flessori #Fantacalcio - Pall_Gonfiato : #Bologna - Sembra essere più grave del previsto l'infortunio per #Arnautovic -