Acerbi e la squalifica | Mi sono automultato | non sono stato d' esempio

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il difensore della Lazio Francescoto per due giornata in seguito agli insulti rivolti nei confronti della partita contro il Bologna Davide Massa: "Un gesto non da me, chiedo ...

Advertising

passioneasr : RT @PagineRomaniste: #Lazio, squalifica di due giornate per #Acerbi e 5mila euro di ammenda. #Zaniolo ne prese 10mila #SerieA #ASRoma ht… - zazoomblog : Acerbi e la squalifica: “Mi sono automultato chiedo scusa per il brutto gesto” - #Acerbi #squalifica: #automultato - SSLazioOrg : RT @CorSport: Lazio, batosta #Acerbi: due turni di #squalifica - Fantacalcio : Lazio, Acerbi chiede scusa dopo il rosso e la squalifica: 'Mi dispiace' - LALAZIOMIA : Lazio, due giornate di squalifica per Acerbi. Radu è la prima alternativa - -

Ultime Notizie dalla rete : Acerbi squalifica

Il difensore della Lazio Francescoè stato squalificato per due giornata in seguito agli insulti rivolti nei confronti della partita contro il Bologna Davide Massa: "Un gesto non da me, chiedo scusa. Devolverò in beneficienza ...Non se l'aspettavano. Lui e la Lazio credevano che sarebbe arrivata una giornata di, anche per le immediate scuse all'arbitro Massa.dovrà invece saltare due gare per l'espulsione di Bologna. A queste va aggiunta l'ammonizione, l'evento che ha scatenato la reazione ...Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastandrea, ha decretato una squalifica di due giornate per Francesco Acerbi e Simone Bastoni, in merito alle partite della settima giornata di Campionato. N ...Dopo i due turni di squalifica per il rosso contro il Bologna, la Lazio ha deciso di acquisire tutta la documentazione per capire ...