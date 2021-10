Windtre: la Rete Top Quality torna protagonista in TV (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ottobre 2021 – Windtre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, torna in TV con la campagna dedicata alla propria ‘Rete Top Quality’ e alla possibilità di provarla, gratis e senza vincoli, per il primo mese. Windtre: in Lombarda Rete ancora più veloce con il 5G La Rete Top Quality protagonista del nuovo spot La creatività ripercorre alcune tra le previsioni più sbagliate della storia, poi smentite dai fatti, per dimostrare che ‘il bello delle opinioni è che possono essere cambiate’, anche quelle sulla Rete Windtre. Al centro del nuovo spot, la possibilità per i nuovi clienti di attivare un’offerta di telefonia mobile in 5G con il primo mese gratuito e senza vincoli. Si tratta di un’innovativa ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma, 4 ottobre 2021 –, azienda guidata da Jeffrey Hedberg,in TV con la campagna dedicata alla propria ‘Top’ e alla possibilità di provarla, gratis e senza vincoli, per il primo mese.: in Lombardaancora più veloce con il 5G LaTopdel nuovo spot La creatività ripercorre alcune tra le previsioni più sbagliate della storia, poi smentite dai fatti, per dimostrare che ‘il bello delle opinioni è che possono essere cambiate’, anche quelle sulla. Al centro del nuovo spot, la possibilità per i nuovi clienti di attivare un’offerta di telefonia mobile in 5G con il primo mese gratuito e senza vincoli. Si tratta di un’innovativa ...

