(Di lunedì 4 ottobre 2021), appoggiato daJoannis uniti per il futuro, è stato elettodel Comune didelcon 611 voti, pari al 54,17 per cento dei voti validi. Ha inoltre ottenuto voti: – Rudi Buset (Progetto Comune), con il 45,83 per cento dei voti (517)

udine20 : Roberto Festa sindaco di Aiello del Friuli - - regioneFVGit : #ElezioniFVG: Roberto Festa, appoggiato da Aiello Joannis uniti per il futuro, è stato eletto sindaco del Comune di… - SenatorMaria : RT @AssisiFans: #Buongiorno da #Assisi e buona #festa di San Francesco! Foto: Roberto Pizzighello Pizzi (grazie!) #SanFrancesco #4ottobre… - AssisiFans : #Buongiorno da #Assisi e buona #festa di San Francesco! Foto: Roberto Pizzighello Pizzi (grazie!) #SanFrancesco… - gigidimeodirect : RT @Petiziol: A #SanQuirino Mauro Arcicasa, a #Tarcento Mauro Steccati, a #Vivaro Mauro Candido, ad #Aiello Roberto Festa. Con un in bocca… -

È Roberto Festa con 611 voti (54,17%) il sindaco di Ajello del Friuli che con la sua lista "Uniti per il futuro" ha battuto Rudi Buset di "Progetto Comune" che ...