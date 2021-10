Perché è ancora di moda la logomania

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Se per l'antica filosofia greca logos(parola) è la ragione divina che tenta di riordinare il cosmo, il logo di una griffe tenta di segnalarne visivamente l'identità e i valori. Nella storia del costume è negli anni Ottanta del secolo scorso che, all'interno della cultura hip hop americana, il logo fa l'upgrade trasformandosi in. Tra i primi a intuirne il potere e l'intrinseco valore simbolico è Dapper Dan, designer che ha aperto la strada al monogramma anche in total look. Dopo aver utilizzato innumerevoli volte, come una campionatura musicale, i simboli di Louis Vuitton e Gucci sui suoi capi (ed essere per questo citato in giudizio dai grandi marchi per plagio), ha finito per ispirare molti creativi tanto che Alessandro Michele si è persino offerto di collaborare con lui. Oggi il suo account, @dapperdanharlem, è una miniera d'oro di ispirazioni. Come quasi ...