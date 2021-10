Nobel per la medicina assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la medicina del 2021 è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian "per le loro scoperte sui recettori per la temperatura e il tocco". "La nostra capacità di percepire il caldo, il freddo e il tocco è essenziale per la sopravvivenza e sostiene la nostra interazione con il mondo che ci circonda. Nella nostra vita quotidiana diamo per scontate queste sensazioni, ma come vengono avviati gli impulsi nervosi in modo che la temperatura e la pressione possano essere percepite? A questa domanda hanno risposto i vincitori del Premio Nobel di quest'anno", fanno sapere dal comitato per il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Premioper ladel 2021 è stato"per le loro scoperte sui recettori per la temperatura e il tocco". "La nostra capacità di percepire il caldo, il freddo e il tocco è essenziale per la sopravvivenza e sostiene la nostra interazione con il mondo che ci circonda. Nella nostra vita quotidiana diamo per scontate queste sensazioni, ma come vengono avviati gli impulsi nervosi in modo che la temperatura e la pressione possano essere percepite? A questa domanda hanno risposto i vincitori del Premiodi quest'anno", fanno sapere dal comitato per il ...

