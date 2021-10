Netflix, aumentano i prezzi di abbonamento in Italia. Ecco quanto costa ora (Di lunedì 4 ottobre 2021) Netflix Netflix ha aumentato il prezzo dei suoi abbonamenti, anche per gli utenti già registrati da tempo. Il rincaro, scattato il 2 ottobre scorso, riguarda i piani Standard e Premium mentre resterà invariato l’importo del piano base, quello che consente di vedere i contenuti da un dispositivo e senza alta definizione dell’immagine. Diversamente, l’abbonamento Standard, che permette di vedere lo streaming da due dispositivi in contemporanea in qualità Hd, passa a 12,99 euro al mese dagli 11,99 euro precedenti. Un euro in più. Il piano Premium, che offre quattro dispositivi fruibili contemporaneamente e una visione in 4k, aumenta invece di ben 2 euro: dai 15,99 euro previsti sino a pochi giorni fa, a 17,99 euro attuali. Per i nuovi abbonati, l’aumento è scattato – come anticipato – dal 2 ottobre. I vecchi iscritti al servizio ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 ottobre 2021)ha aumentato il prezzo dei suoi abbonamenti, anche per gli utenti già registrati da tempo. Il rincaro, scattato il 2 ottobre scorso, riguarda i piani Standard e Premium mentre resterà invariato l’importo del piano base, quello che consente di vedere i contenuti da un dispositivo e senza alta definizione dell’immagine. Diversamente, l’Standard, che permette di vedere lo streaming da due dispositivi in contemporanea in qualità Hd, passa a 12,99 euro al mese dagli 11,99 euro precedenti. Un euro in più. Il piano Premium, che offre quattro dispositivi fruibili contemporaneamente e una visione in 4k, aumenta invece di ben 2 euro: dai 15,99 euro previsti sino a pochi giorni fa, a 17,99 euro attuali. Per i nuovi abbonati, l’aumento è scattato – come anticipato – dal 2 ottobre. I vecchi iscritti al servizio ...

Advertising

Corriere : Netflix, da oggi aumentano i prezzi degli abbonamenti mensili (Anche per chi è già iscritto) - PasPolignano : #Netflix rittocca i prezzi degli abbonamenti. - oknosureddit : Netflix, aumentano i prezzi in Italia: ecco tutti i rincari - tecnomagazineit : Netflix, aumentano i prezzi in Italia: ecco tutti i rincari - zazoomblog : Aumentano i prezzi degli abbonamenti Netflix in Italia - #Aumentano #prezzi #degli #abbonamenti -