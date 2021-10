Nba, Irving no-vax è un caso: può saltare metà stagione con incognita sui play off (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Nba non impone l’obbligo ma il 95% degli atleti ha completato o sta per completare il ciclo vaccinale in vista dell’avvio della stagione. Per Lebron “È una cosa personale” La nuova stagione Nba è alle porte e promette di essere la più competitiva degli ultimi anni, con almeno 4/5 squadre pronte a contendere il titolo ai Bucks. A meno di tre settimane dal via della Regular Season , però, gli occhi di tutti sono puntati sui Brooklyn Nets e non per questioni di campo. I Nets, che possono contare su un roster da videogame, sono a detta di tutti gli strafavoriti alla vittoria finale, una vittoria che però potrebbe sfuggire per questioni extra campo che impedirebbero alla franchigia di Brooklyn, di non poter schierare i suoi “Big three” (Irving, Durant e Harden) per gran parte della stagione, ... Leggi su zon (Di lunedì 4 ottobre 2021) La Nba non impone l’obbligo ma il 95% degli atleti ha completato o sta per completare il ciclo vaccinale in vista dell’avvio della. Per Lebron “È una cosa personale” La nuovaNba è alle porte e promette di essere la più competitiva degli ultimi anni, con almeno 4/5 squadre pronte a contendere il titolo ai Bucks. A meno di tre settimane dal via della Regular Season , però, gli occhi di tutti sono puntati sui Brooklyn Nets e non per questioni di campo. I Nets, che possono contare su un roster da videogame, sono a detta di tutti gli strafavoriti alla vittoria finale, una vittoria che però potrebbe sfuggire per questioni extra campo che impedirebbero alla franchigia di Brooklyn, di non poter schierare i suoi “Big three” (, Durant e Harden) per gran parte della, ...

