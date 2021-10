(Di lunedì 4 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il 3 ottobredavanti all’isola di, morirono 368 persone tra uomini, donne e bambini: esseri umani braccati da violenze, dittature e povertà, costretti a lasciare la propria terra e i propri affetti nella disperata ricerca di un approdo sicuro e di una esistenza dignitosa”. Lo ha detto, in un video messaggio su Facebook, il presidente della Camera Robertoricordando così la strage di migranti avvenuta il 3 ottobre. “Quel tragico evento – ha continuato– scosse le coscienze del nostro continente, mettendo a nudo le conseguenze dell’assenza di una reale politica migratoria europea e le responsabilità di chi pensava di affrontare quel tema con politiche di odio o indifferenza. Purtroppo a distanza di 8 anni si continua a morire ...

lauraboldrini : 3 ottobre 2013: in un naufragio a #Lampedusa muoiono 368 persone. Otto anni dopo, il Mediterraneo resta teatro d… - Radio3tweet : Il #3ottobre 2013 perdono la vita a largo di #Lampedusa 368 persone. La cronaca di Alessandro Leogrande, i notiziar… - MSF_ITALIA : #3ottobre Abbiamo raccolto le voci di chi assiste uomini, donne e bambini in arrivo sull’isola, mentre nel… - CorriereCitta : Naufragio Lampedusa 2013, Fico “Dare senso alla tragedia è un dovere” - ItaliaNotizie24 : Naufragio Lampedusa 2013, Fico “Dare senso alla tragedia è un dovere” -

... si trova d'accordo con quanto affermato in queste ore dal Presidente della Camera Fico riguardo a quanto successe davanti all'isola di, ove morirono 368 persone tra uomini, donne e bambini....della Giornata della memoria e dell'accoglienza istituita per ricordare i migranti che hanno perso la vita al largo diil 3 ottobre 2013. Nel rendere omaggio alle 368 vittime del, ...Sono oltre 43.500 le persone morte dal 1990 nel Mediterraneo, nel tentativo di raggiungere le coste europee. Lo ha ricordato ieri la Comunità di Sant'Egidio in occasione della Giornata della memoria e ...Nel giorno del ricordo della strage del 3 ottobre 2013, l’isola è stata presa d’assalto dai migranti. Salvini critica Draghi e Lamorgese ...