Napoli primo in classifica a punteggio pieno. Per lo scudetto riuscirà Spalletti a salvarlo da Spalletti? (Di lunedì 4 ottobre 2021) Luciano Spalletti arriva in una nuova squadra, la rivolta come un calzino, parte fortissimo in campionato, inanella vittorie su vittorie, vola primo in classifica, sogna lo scudetto. Un film già visto. Poi qualcosa si rompe, in campo e nello spogliatoio, l’armonia con tifosi e calciatori si spezza, le certezze tattiche di sgretolano, la vittoria non arriva più, i sogni svaniscono e in mano non resta neanche un trofeo. Il copione che il Napoli non vuole rivedere. Dopo sette giornate, c’è una squadra in Serie A davanti a tutte le altre, e non solo in classifica: il Napoli di Spalletti. punteggio pieno e piccolo record (soltanto con Sarri nel 2017/2018 il club aveva vinto le prime sette ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Lucianoarriva in una nuova squadra, la rivolta come un calzino, parte fortissimo in campionato, inanella vittorie su vittorie, volain, sogna lo. Un film già visto. Poi qualcosa si rompe, in campo e nello spogliatoio, l’armonia con tifosi e calciatori si spezza, le certezze tattiche di sgretolano, la vittoria non arriva più, i sogni svaniscono e in mano non resta neanche un trofeo. Il copione che ilnon vuole rivedere. Dopo sette giornate, c’è una squadra in Serie A davanti a tutte le altre, e non solo in: ildie piccolo record (soltanto con Sarri nel 2017/2018 il club aveva vinto le prime sette ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli primo Calcio, Serie A: Napoli al primo posto in classifica La squadra di Spalletti espugna Firenze e vola a quota 21, a +2 sul Milan Sette vittorie in sette partite. Il Napoli di Spalletti vince 2 - 1 in rimonta sul campo della Fiorentina nella settima giornata della Serie A e rimane a punteggio pieno, guidando la classifica a quota 21, a +2 sul Milan.

Fiorentina – Napoli: Gli azzurri suonano la settima sinfonia Fiorentina – Napoli: Gli azzurri suonano la settima sinfonia Vittoria degli azzurri anche a Firenze, squadra sempre più consapevole ...

