Milan, premio “Davide Astori” a Pioli. I dettagli (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha ricevuto ad Arzachena il premio “Davide Astori”, organizzato ed assegnato dall’USSI Sardegna Stefano Pioli riceve un importante riconoscimento. Al tecnico del Milan è stato consegnato oggi ad Arzachena il premio intitolato a Davide Astori, assegnato dall’USSI Sardegna. Un premio anche simbolico per l’allenatore, che ha avuto in rosa il difensore tragicamente scomparso nel 2018 alla Fiorentina e che non ha mai nascosto il profondo legame che li univa. A riportarlo è Milannews24.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Stefano, tecnico del, ha ricevuto ad Arzachena il”, organizzato ed assegnato dall’USSI Sardegna Stefanoriceve un importante riconoscimento. Al tecnico delè stato consegnato oggi ad Arzachena ilintitolato a, assegnato dall’USSI Sardegna. Unanche simbolico per l’allenatore, che ha avuto in rosa il difensore tragicamente scomparso nel 2018 alla Fiorentina e che non ha mai nascosto il profondo legame che li univa. A riportarlo ènews24.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : MN24 – Pioli, consegnato il premio intitolato a Davide Astori #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - BNL_PR : X Edizione del 'Premio #BNL Gruppo #BNPParibas' al MIA #Milan Image Art Fair 2021 @MIAPhotoFair, tra le 15 opere fi… - BNL_PR : X Edizione del 'Premio #BNL Gruppo #BNPParibas' al MIA #Milan Image Art Fair 2021 @MIAPhotoFair, tra le 15 opere f… - 8run0_ : @alicehernavdez Da juventino ho sperato per una sera che vincesse il milan e non ho neanche ricevuto un premio per lo sforzo - Epaminonda9 : Ammonizioni e rigori contro il #Milan non si devono fischiare? Chiedo per un amico. Ah gia arbitra il premio nobel… -