Mercato Juventus, il sogno è Milinkovic: pronte sul piatto due contropartite (Di lunedì 4 ottobre 2021) Milinkovic-Savic e l’esplosione in Serie A Milinkovic-Savic è giunto in Italia, più precisamente alla Lazio, nell’estate del 2015 dal Genk per una cifra circa pari a 12 milioni di euro. Il giocatore negli anni è cresciuto parecchio, tanto da essere considerato uno dei migliori e più ambiti centrocampisti della Serie A. Nonostante in ogni sessione di Mercato sono parecchie le richieste che arrivano a Lotito per il giocatore, quella in corso è la settima stagione del calciatore serbo con la maglia biancoceleste addosso. La sua permanenza nella capitale è dovuta sia a un suo attaccamento verso i colori della Lazio, sia alle pretese, decisamente importati, del presidente per lasciarlo partire. La Juventus, infatti, ha sempre mostrato un grande interesse per Milinkovic, senza mai, però, riuscire ad ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 4 ottobre 2021)-Savic e l’esplosione in Serie A-Savic è giunto in Italia, più precisamente alla Lazio, nell’estate del 2015 dal Genk per una cifra circa pari a 12 milioni di euro. Il giocatore negli anni è cresciuto parecchio, tanto da essere considerato uno dei migliori e più ambiti centrocampisti della Serie A. Nonostante in ogni sessione disono parecchie le richieste che arrivano a Lotito per il giocatore, quella in corso è la settima stagione del calciatore serbo con la maglia biancoceleste addosso. La sua permanenza nella capitale è dovuta sia a un suo attaccamento verso i colori della Lazio, sia alle pretese, decisamente importati, del presidente per lasciarlo partire. La, infatti, ha sempre mostrato un grande interesse per, senza mai, però, riuscire ad ...

Advertising

infoitsport : Juventus, Allegri lo boccia: sarà addio nel mercato di gennaio - MondoBN : MERCATO, Per Tchoumeni serve un sacrificio. Le - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? - zazoomblog : Mercato Juventus duplice sacrificio per arrivare a Tchouameni - #Mercato #Juventus #duplice - Maestro18991 : RT @repubblica: Mercato, Inter: in arrivo Tonali. Juventus, Benzema o Luis Suarez per l'attacco -