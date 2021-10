Mercato immobiliare a Udine: il trend è del +5% (Di lunedì 4 ottobre 2021) Anche nel 2021 è confermato il trend del +5% sulle compravendite immobiliari. Lo rende noto il presidente provinciale di Confcommercio Fimaa Lino Domini. «In tempi di pandemia – spiega –, il Mercato è stato vivace, in un contesto di stabilità dei valori. I motivi? «La clientela è propensa a comprare immobili per rendere la sua vita più agevole nell’emergenza. E dunque si cercano giardini, terrazzi e spazi abitativi che consentano di sopportare la nuova realtà».Un quadro della situazione che vale anche a livello nazionale. La sintesi è del presidente nazionale Santino Taverna, ospite assieme a Daniele Mammani, consulente nazionale dell’associazione su privacy e antiriciclaggio, e al presidente regionale Andrea Oliva, a un seminario promosso da Confcommercio Fimaa Udine e aperto dai saluti del presidente di Confcommercio Giovanni Da ... Leggi su udine20 (Di lunedì 4 ottobre 2021) Anche nel 2021 è confermato ildel +5% sulle compravendite immobiliari. Lo rende noto il presidente provinciale di Confcommercio Fimaa Lino Domini. «In tempi di pandemia – spiega –, ilè stato vivace, in un contesto di stabilità dei valori. I motivi? «La clientela è propensa a comprare immobili per rendere la sua vita più agevole nell’emergenza. E dunque si cercano giardini, terrazzi e spazi abitativi che consentano di sopportare la nuova realtà».Un quadro della situazione che vale anche a livello nazionale. La sintesi è del presidente nazionale Santino Taverna, ospite assieme a Daniele Mammani, consulente nazionale dell’associazione su privacy e antiriciclaggio, e al presidente regionale Andrea Oliva, a un seminario promosso da Confcommercio Fimaae aperto dai saluti del presidente di Confcommercio Giovanni Da ...

