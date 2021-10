Lars Vilks morto in un misterioso incidente: l'artista delle vignette anti-Maometto era sopravvissuto a due tentativi di omicidio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Era sopravvissuto a due tentativi di omicidio, ma ha perso la vita in un misterioso incidente in auto. Così è morto Lars Vilks, discusso artista svedese di 75 anni, che era finito... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 4 ottobre 2021) Eraa duedi, ma ha perso la vita in unin auto. Così è, discussosvedese di 75 anni, che era finito...

Advertising

fattoquotidiano : Morto in un incidente stradale il vignettista svedese Lars Vilks: viveva sotto scorta dopo le minacce di al-Qaeda - fumettologica : È morto il vignettista satirico Lars Vilks, che viveva sotto scorta - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Morto in un incidente stradale il vignettista svedese Lars Vilks: viveva sotto scorta dopo le minacce di al-Qaeda http… - SenecaFTW : RT @giuliomeotti: 'Per aver criticato l'Islam ora mi seguono cinque poliziotti armati fino ai denti e un elicottero'. E' morto in un incide… - infoitestero : È morto in un incidente Lars Vilks, autore delle vignette su Maometto con il corpo da cane -