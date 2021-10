James, figlio di Giucas Casella chi è? Un’infanzia complicata (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. James, figlio di Giucas Casella, è stato cresciuto solo da lui che gli ha fatto da padre e da madre: ecco tutta la loro storia. James è il figlio di Giucas Casella, ad oggi è già un uomo ma in passato non ha avuto Un’infanzia tranquilla a causa dei rapporti tra il personaggio televisivo e Leggi su youmovies (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.di, è stato cresciuto solo da lui che gli ha fatto da padre e da madre: ecco tutta la loro storia.è ildi, ad oggi è già un uomo ma in passato non ha avutotranquilla a causa dei rapporti tra il personaggio televisivo e

Advertising

FlectarNon : NON GIUCAS CHE DICE CHE IL FIGLIO JAMES SI VERGOGNA DI COME SI VESTE E QUINDI GLI SCEGLIE LUI I VESTITI E POI LO CH… - JohnnyFaina : @valeriolundini James Bond, ma è una complessa storia generazionale a Terracina dove segreti non sono i servizi, ma… - kookmyikigai : @clvsjn JAMES MIO FIGLIO - youbr0kemef1rst : guarderò mio figlio senza i commenti di marika chiedetemi come mi sento. (tra l’altro arthur è chiaramente un segno… - songofash : @kookmyikigai Madonna CLAUDIA COME CAZZO SI FAAAAAAAAA MA JAMES STA BENE STA MANGIANDO HA SETE???? FIGLIO MIO DORMI… -