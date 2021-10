I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, LA GIOIA DI GASSMANN: “VINCIAMO CONTRO TUTTO E TUTTI” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alessandro GASSMANN non nasconde la soddisfazione per il successo della terza stagione de “I BASTARDI di PIZZOFALCONE”, la serie di Rai1 tratta dagli acclamati romanzi di Maurizio De Giovanni. Un grande cast, le indagini, le vicende personali dei BASTARDI e la splendida Napoli, raccontata in tutte le sue sfaccettature. Ieri sera su Rai1 quasi 4 milioni di telespettatori con il 19,13% hanno seguito l’episodio “Rose” con il commissario Palma che è riuscito a far luce su un caso difficile che l’ha visto suo malgrado protagonista. Alla fine è tornata la luce e i BASTARDI possono concentrarsi su nuovi delitti. Per ora si godono gli ascolti. CONTRO TUTTO e TUTTI! Malgrado cambio di giorno per le elezioni, la prima puntata di Fazio, la partita, ritardo di ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alessandronon nasconde la soddisfazione per il successo della terza stagione de “Idi”, la serie di Rai1 tratta dagli acclamati romanzi di Maurizio De Giovanni. Un grande cast, le indagini, le vicende personali deie la splendida Napoli, raccontata in tutte le sue sfaccettature. Ieri sera su Rai1 quasi 4 milioni di telespettatori con il 19,13% hanno seguito l’episodio “Rose” con il commissario Palma che è riuscito a far luce su un caso difficile che l’ha visto suo malgrado protagonista. Alla fine è tornata la luce e ipossono concentrarsi su nuovi delitti. Per ora si godono gli ascolti.! Malgrado cambio di giorno per le elezioni, la prima puntata di Fazio, la partita, ritardo di ...

Advertising

MaxGalloClub : RT @davidemaggio: I Bastardi di Pizzofalcone 3: Massimiliano Gallo superstar La recensione ?????? - kalidu1926 : e mentre i fulmini illuminavano al giorno, su mediaset scorrevano finte lacrime la gfvip io mi vedevo una tv di alt… - iostoscioccata : RT @GassmanGassmann: Contro tutto e tutti! Malgrado cambio di giorno per le elezioni, la prima puntata di Fazio, la partita, ritardo di me… - Missi65 : RT @GassmanGassmann: Contro tutto e tutti! Malgrado cambio di giorno per le elezioni, la prima puntata di Fazio, la partita, ritardo di me… - Alice__Ga : RT @Libroinborsa: Ottobre di sole, pioggia e vento. 'Ottobre, se volete, è sospeso nell’aria. Non si riesce a prenderlo tra le dita, ottob… -