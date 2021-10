Federica Panicucci svela a Verissimo in che rapporti è col padre dei suoi figli (Di lunedì 4 ottobre 2021) Federica Panicucci questo week end è stata ospite da Silvia Toffanin per la puntata domenicale di Verissimo. La conduttrice di Mattino Cinque, dopo aver parlato della morte del padre e del suo futuro sentimentale con Marco Bacini (sogna le nozze, ma non sono state ancora fissate), si è aperta parlando di Mario Fargetta, suo ex compagno nonché padre dei suoi due figli: Sofia di 16 anni e Mattia di 14 anni. “Sono stata vent’anni con Mario Fargetta, anche se le nostre vite si sono separate i nostri rapporti sono tutt’ora buoni. Ci siamo separati da persone mature. Abbiamo sempre avuto buoni rapporti e mai momenti critici. Non abbiamo paletti su weekend, vacanze eccetera. I nostri figli decidono in totale libertà in modo ... Leggi su biccy (Di lunedì 4 ottobre 2021)questo week end è stata ospite da Silvia Toffanin per la puntata domenicale di. La conduttrice di Mattino Cinque, dopo aver parlato della morte dele del suo futuro sentimentale con Marco Bacini (sogna le nozze, ma non sono state ancora fissate), si è aperta parlando di Mario Fargetta, suo ex compagno nonchédeidue: Sofia di 16 anni e Mattia di 14 anni. “Sono stata vent’anni con Mario Fargetta, anche se le nostre vite si sono separate i nostrisono tutt’ora buoni. Ci siamo separati da persone mature. Abbiamo sempre avuto buonie mai momenti critici. Non abbiamo paletti su weekend, vacanze eccetera. I nostridecidono in totale libertà in modo ...

