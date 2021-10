Facebook Riparte: down più lungo della storia ma che ci aiuta a riflettere, dipendiamo dalla macchine? (Di martedì 5 ottobre 2021) WhatsApp, Facebook (incluso Messenger) e Instagram hanno smesso di funzionare, in Italia e nel resto del mondo, dalle 17:40 circa ore italiane. Il sito downdetector.it, che effettua il monitoraggio in tempo reale dei problemi e dei periodi di inattività, riporta un elevato numero di segnalazioni che interessa i tre servizi di proprietà di Facebook. Il colosso di Menlo Park ha confermato con un tweet i problemi in corso: “Stiamo lavorando per ripristinare il servizio più velocemente possibile, nel frattempo ci scusiamo per l’inconveniente Anche WhatsApp, su Twitter, ha pubblicato un messaggio di avvertimento e scuse praticamente identico. Sheera Frenkel, reporter del New York Times, sostiene di aver parlato al telefono con alcune persone che lavorano per Facebook che descrivono una situazione complicata: gli impiegati ... Leggi su cityroma (Di martedì 5 ottobre 2021) WhatsApp,(incluso Messenger) e Instagram hanno smesso di funzionare, in Italia e nel resto del mondo, dalle 17:40 circa ore italiane. Il sitodetector.it, che effettua il monitoraggio in tempo reale dei problemi e dei periodi di inattività, riporta un elevato numero di segnalazioni che interessa i tre servizi di proprietà di. Il colosso di Menlo Park ha confermato con un tweet i problemi in corso: “Stiamo lavorando per ripristinare il servizio più velocemente possibile, nel frattempo ci scusiamo per l’inconveniente Anche WhatsApp, su Twitter, ha pubblicato un messaggio di avvertimento e scuse praticamente identico. Sheera Frenkel, reporter del New York Times, sostiene di aver parlato al telefono con alcune persone che lavorano perche descrivono una situazione complicata: gli impiegati ...

