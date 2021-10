Alzano Lombardo, Bertocchi confermato per il secondo mandato (Di lunedì 4 ottobre 2021) Alzano riconferma Camillo Bertocchi alla carica di primo cittadino. Vittoria e sconfitta, maggioranza ed opposizione si confrontano sulle vetrine di via Fantoni, a pochi passi dalla basilica. In via Fantoni al civico 20 le vetrine con i cartelloni di Camillo Bertocchi, ma luci spente. La vittoria si festeggia in municipio. Pochi passi più avanti, al 27, c’è la sede di Alzano Futura e del Pd che ha sostenuto Mario Zanchi. Dentro sul un tavolo torte, patatine, popcorn e qualche bicchiere di bibite. C’è la consapevolezza della sconfitta, ma un desiderio: “Non saremo opposizione, ma minoranza che rappresenta una parte degli Alzanesi che non si riconosce in Bertocchi e nel suo modo di fare politica”. Intanto nei seggi di Alzano centro si prosegue nello spoglio in questo paese che conta ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 ottobre 2021)riconferma Camilloalla carica di primo cittadino. Vittoria e sconfitta, maggioranza ed opposizione si confrontano sulle vetrine di via Fantoni, a pochi passi dalla basilica. In via Fantoni al civico 20 le vetrine con i cartelloni di Camillo, ma luci spente. La vittoria si festeggia in municipio. Pochi passi più avanti, al 27, c’è la sede diFutura e del Pd che ha sostenuto Mario Zanchi. Dentro sul un tavolo torte, patatine, popcorn e qualche bicchiere di bibite. C’è la consapevolezza della sconfitta, ma un desiderio: “Non saremo opposizione, ma minoranza che rappresenta una parte degli Alzanesi che non si riconosce ine nel suo modo di fare politica”. Intanto nei seggi dicentro si prosegue nello spoglio in questo paese che conta ...

