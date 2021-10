Affluenza a Roma a singhiozzo: fuga dal voto a Torbella, ma è boom al Flaminio (Di lunedì 4 ottobre 2021) Roma si fa desiderare. Nun se fida, ciondola scocciata verso il seggio. Del resto intorno ci sono un ponte andato a fuoco nella notte, cassonetti fuori controllo, il senso di abbandono che rinfocola... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 4 ottobre 2021)si fa desiderare. Nun se fida, ciondola scocciata verso il seggio. Del resto intorno ci sono un ponte andato a fuoco nella notte, cassonetti fuori controllo, il senso di abbandono che rinfocola...

Advertising

lorepregliasco : Con tutte le cautele del caso, la variazione dell'affluenza a Roma continua a essere molto correlata (in negativo)… - you_trend : Affluenza ore 23 a #Roma (dato definitivo): 36,8% Ore 23 comunali 2016 (voto su un solo giorno): 57,0% Ore 23 refe… - lorepregliasco : Anche a Roma affluenza molto bassa. Non sarà semplice arrivare al 50% con la giornata di domani - Corriere : L’affluenza a Milano, Roma e Napoli: quali in quali zone delle città si sta votando di... - borraccinomarco : @ApprendistaGeek @pietroraffa Mark, da noi a Roma i dati di affluenza dei singoli municipi potrebbero essere molto indicativi. -