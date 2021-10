Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 ottobre 2021)DEL 3 OTTOBREORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA A1-NAPOLI, PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE DI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, ANCHE QUI PER INCIDENTE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PONTINA EFIUMICINO. SULLA CASSIA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE SULLA SALARIA TRA CAMPO MAGGIORE E OSTERIA NUOVA, ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO NEL COMUNE DI, IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA SCOLASTICA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE “LINEE S” È SOSPESO ...