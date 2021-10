Un uomo si è ustionato in modo grave mentre faceva il barbecue (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - È stato trasferito in elicottero al reparto grandi ustioni del Policlinico di Bari il 62enne di Tramonti, in Costiera Amalfitana, avvolto dalle fiamme a Minori mentre alimentava un barbecue. Le sue condizioni sono serie, con ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. L'eliambulanza giunta al campo sportivo di Maiori ha fatto rotta nel capoluogo pugliese data l'indisponibilità di posti al Cardarelli di Napoli. L'uomo stava utilizzando alcol etilico per accelerare la combustione della carbonella del barbecue, quando è stato investito dal ritorno di fiamma. Immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118 è stato portato presso il pronto soccorso di Ravello dove i medici di turno gli hanno riscontrato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo, sottoponendolo alle cure del caso e stabilizzandolo. ... Leggi su agi (Di domenica 3 ottobre 2021) AGI - È stato trasferito in elicottero al reparto grandi ustioni del Policlinico di Bari il 62enne di Tramonti, in Costiera Amalfitana, avvolto dalle fiamme a Minorialimentava un. Le sue condizioni sono serie, con ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. L'eliambulanza giunta al campo sportivo di Maiori ha fatto rotta nel capoluogo pugliese data l'indisponibilità di posti al Cardarelli di Napoli. L'stava utilizzando alcol etilico per accelerare la combustione della carbonella del, quando è stato investito dal ritorno di fiamma. Immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118 è stato portato presso il pronto soccorso di Ravello dove i medici di turno gli hanno riscontrato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo, sottoponendolo alle cure del caso e stabilizzandolo. ...

Advertising

sulsitodisimone : Un uomo si è ustionato in modo grave mentre faceva il barbecue - ilcirotano : Un uomo si è ustionato in modo grave mentre faceva il barbecue - - Agenzia_Italia : Un uomo si è ustionato in modo grave mentre faceva il barbecue - rep_roma : Edicola in fiamme sulla Cassia, gravemente ustionato un uomo che stava sul tetto [di Luca Monaco] [aggiornamento de… - calabrianewsit : Deceduto l'uomo ustionato con la fiamma ossidrica a Mileto - -

Ultime Notizie dalla rete : uomo ustionato Costiera amalfitana, grigliata da incubo: uomo si ustiona al barbecue, trasferito all'ospedale Un uomo di 62 anni pare sia rimasto ustionato dal ritorno di fiamma di un barbecue. La rilassante grigliata della domenica si è rivelata essere un dramma per il cittadino di Minori, le cui ustioni ...

Costiera Amalfitana: il barbecue esplode, ustionato 62enne Terribile domenica in Costiera Amalfitana dove un uomo di 62 anni è rimasto gravemente ustionato a causa del ritorno di fiamma di un barbecue. L'uomo stava alimentando il barbecue sul balcone per la grigliata domenicale a Minori. Secondo una prima ...

Un uomo si è ustionato in modo grave mentre faceva il barbecue AGI - Agenzia Giornalistica Italia Alimenta il barbecue con l’alcol, 62enne avvolto dalle fiamme: paura in Costiera Amalfitana Minori, uomo ustionato dal barbecue: corsa in ospedale. L'uomo si trovava a casa della figlia per una grigliata domenicale ...

Alcol sul barbecue, poi l'esplosione: 62enne gravemente ustionato in Costiera Amalfitana Stava alimentando il barbecue sul balcone per la grigliata domenicale a casa della figlia. Poi lo scoppio, le fiamme e le grida. A Minori un uomo di 62 anni, originario della vicina Tramonti, è ricove ...

Undi 62 anni pare sia rimastodal ritorno di fiamma di un barbecue. La rilassante grigliata della domenica si è rivelata essere un dramma per il cittadino di Minori, le cui ustioni ...Terribile domenica in Costiera Amalfitana dove undi 62 anni è rimasto gravementea causa del ritorno di fiamma di un barbecue. L'stava alimentando il barbecue sul balcone per la grigliata domenicale a Minori. Secondo una prima ...Minori, uomo ustionato dal barbecue: corsa in ospedale. L'uomo si trovava a casa della figlia per una grigliata domenicale ...Stava alimentando il barbecue sul balcone per la grigliata domenicale a casa della figlia. Poi lo scoppio, le fiamme e le grida. A Minori un uomo di 62 anni, originario della vicina Tramonti, è ricove ...