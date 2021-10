Tragedia a Paola, esalazioni tossiche da un vasca con mosto d’uva: 4 morti (Di domenica 3 ottobre 2021) Quattro persone sono morte e una quinta risulta ferita a causa delle esalazioni tossiche provenienti da una vasca con mosto d’uva mentre preparavano il vino. L’incidente è avvenuto nel comune di Paola in provincia di Cosenza, in contrada Carusi. Sul posto presenti del Vigili del fuoco oltre al 118. Tragedia durante la vendemmia a Paola, in Calabria, dove quattro persone sono morte a causa delle esalazioni tossiche provenienti da una vasca con mosto d’uva mentre preparavano il vino. Si tratterebbe secondo le prime informazioni di due settantenni, un 50enne e un 46enne, appartenenti a due nuclei familiari. Una quinta persona, una donna, è rimasta ferita gravemente ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) Quattro persone sono morte e una quinta risulta ferita a causa delleprovenienti da unaconmentre preparavano il vino. L’incidente è avvenuto nel comune diin provincia di Cosenza, in contrada Carusi. Sul posto presenti del Vigili del fuoco oltre al 118.durante la vendemmia a, in Calabria, dove quattro persone sono morte a causa delleprovenienti da unaconmentre preparavano il vino. Si tratterebbe secondo le prime informazioni di due settantenni, un 50enne e un 46enne, appartenenti a due nuclei familiari. Una quinta persona, una donna, è rimasta ferita gravemente ed ...

