Svizzera | formalizzato l’accordo di partenariato tra Saig e Italuil

(Di domenica 3 ottobre 2021) Mercoledì 29 settembre, nei locali della Società delle Associazioni di Ginevra () a Ginevra, si è tenuto l’incontro per la firma deldivolto a rafforzare e dare nuovo slancio alla ormai pluriennale collaborazione tra lae il Patronato ITAL-UIL.è stato sottoscritto, per la, dal Coordinatore Carmelo Vaccaro, mentre per l’ITA-UILerano presenti il Presidente Mariano Franzin e il Coordinatore Angelo Di Lucci. Hanno assistito alla firma anche alcuni presidenti e rappresentanti di associazioni che compongono la, nonché gli operatori del Patronato ITAL-UIL di Ginevra. L’occasione ha permesso di ripercorrere la lunga collaborazione che lega le due associazioni e di ribadire i valori comuni e ...

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera formalizzato

