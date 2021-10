SnapShots From The Borders. Webdoc sui sogni dei migranti alla periferia d'Europa (VIDEO) (Di domenica 3 ottobre 2021) In occasione delle commemorazioni del 3 ottobre a Lampedusa, quest’anno viene presentato il Webdoc che racconta il progetto SnapShots From The Borders che ha coinvolto 35 partner in 14 Paesi europei, con capofila il comune di Lampedusa e Linosa. Il cuore del progetto, cofinanziato dall’Unione Europea, è “voce ed esperienze (SnapShots) dai confini”, per una loro più ampia diffusione tra i cittadini europei. Un VIDEO di estrema bellezza apre il Webdoc che racconta chi vive i confini, ogni giorno. Un Webdoc racconta “il viaggio” di SnapShots From The Border, iniziato nel 2018, che ha rilanciato a livello europeo la decisione del Parlamento italiano del 2016 di fare del 3 ottobre la Giornata della Memoria e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 ottobre 2021) In occasione delle commemorazioni del 3 ottobre a Lampedusa, quest’anno viene presentato ilche racconta il progettoTheche ha coinvolto 35 partner in 14 Paesi europei, con capofila il comune di Lampedusa e Linosa. Il cuore del progetto, cofinanziato dall’Unione Europea, è “voce ed esperienze () dai confini”, per una loro più ampia diffusione tra i cittadini europei. Undi estrema bellezza apre ilche racconta chi vive i confini, ogni giorno. Unracconta “il viaggio” diThe Border, iniziato nel 2018, che ha rilanciato a livello europeo la decisione del Parlamento italiano del 2016 di fare del 3 ottobre la Giornata della Memoria e ...

Siamo tutti sulla stessa barca ... Legambiente, Denish Refugee Council, Labanof, Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università degli studi di Milano, Scuola sant'Anna di Pisa), il progetto "Snapshots from the ...

Lampedusa, percorso di pace in nome della strage dei migranti Commemorate le 368 vittime - tra cui 83 donne e 9 bambini - morte nel tragico naufragio al largo dell'isola il 3 ottobre 2013 ...

