Roma | Mkhitaryan | Abbiamo giocato una partita quasi perfetta

(Di domenica 3 ottobre 2021)- Dopo il successo in Conference League latorna alla vittoria anche in campionato. La squadra giallorossa ha battuto all'Olimpico l'Empoli di Andreazzoli 2 - 0 grazie alle reti di ...

...successo in Conference League latorna alla vittoria anche in campionato. La squadra giallorossa ha battuto all'Olimpico l'Empoli di Andreazzoli 2 - 0 grazie alle reti di Pellegrini e...
Pronti via nella ripresa e la Roma raddoppia immediatamente: Abraham recupera palla e spalla la traversa con un destro potentissimo, Mkhitaryan si fionda sulla respinta e di mancino fa 2-0.
Queste le dichiarazioni di Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma, al termine del match con l'Empoli: MKHITARYAN A DAZN Quanto era importante questa reazione dopo il derby? Sì, era importante so ...