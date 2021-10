Record per Mourinho: 42 risultati utili consecutivi in casa in Serie A (Di domenica 3 ottobre 2021) Con il successo per 2-0 della sua Roma contro l’Empoli, l’allenatore portoghese, José Mourinho supera un nuovo Record personale nella sua carriera. Mourinho, con la gara di oggi, infatti, ha fatto registrare ben 42 partite tra le mura amiche senza mai perdere. Si tratta di un primato assoluto da quando la Serie A assegna tre punti a partita. Record che va condiviso anche con la precedente esperienza nell’Inter. Superato Allegri che con la Juve si era fermato a 41. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 ottobre 2021) Con il successo per 2-0 della sua Roma contro l’Empoli, l’allenatore portoghese, Josésupera un nuovopersonale nella sua carriera., con la gara di oggi, infatti, ha fatto registrare ben 42 partite tra le mura amiche senza mai perdere. Si tratta di un primato assoluto da quando laA assegna tre punti a partita.che va condiviso anche con la precedente esperienza nell’Inter. Superato Allegri che con la Juve si era fermato a 41. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

OptaPaolo : 42 - José #Mourinho è rimasto imbattuto per 42 gare interne consecutive in Serie A: si tratta del record per un all… - fattoquotidiano : Nei giorni scorsi le temperature erano ancora estive a chiusura di un settembre tra i dieci più caldi in due secoli… - luigidimaio : I dati sull’#export segnano un nuovo record per l’Italia. Il mio intervento a #mezzorainpiu. - paoloigna1 : Quinto giorno consecutivo di numeri record in #Russia #covid19 per la mortalità oggi (890) e oltre 25.000 nuovo con… - 666Burzum777 : RT @attivitasolare: RECORD DI FREDDO IN ANTARTIDE: IMPRESSIONANTE ANCHE PER IL LUOGO PIÙ FREDDO DELLA TERRA – STAGIONE FREDDA RISULTATA LA… -